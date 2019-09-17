شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : نائب البرلمان عبد العزيز جباري عبر وكالة روسية يكشف عن مفاجآة سارة وغير متوقعة لأنصار الشرعية ستحدث خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال عبد العزيز الجباري، مستشار الرئيس اليمني ونائب رئيس البرلمان، إن الرئيس عبد ربه منصور هادي، بصدد دعوة الإمارات رسميا للخروج من اليمن خلال أيام.

وتابع، في مقابلة مع “سبوتنيك” تنشر لاحقا، السبب في ذلك هو أن الأوضاع وصلت إلى مستوى لا يجب السكوت عليه.

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وأضاف الجباري: “الحكومة والرئيس وكثير من المسؤولين اليمنيين حاولوا حل المشكلة بطريقة ثنائية بالتفاهم مع التحالف، لكن فشلت كل الجهود، وبالتالي ليس أمام الرئيس والحكومة ومجلس النواب سوى التحرك من أجل إخراج الإمارات من اليمن.

وأكد مستشار الرئيس اليمني، على أن اليمنيين قادرين على حل مشاكلهم وسوف يتفقون على كل نقاط الاختلاف بعيدا عن أي تدخلات.

وتابع الجباري: “كنا نأمل أن تأتي هذه الدول الشقيقة من أجل مساعدة الشعب اليمني، فأصبحت تشكل عبء ومصدر خطر على وحدة اليمن ووحدته واستقراره”.

وحول ما إذا رفضت الإمارات الخروج من اليمن بعد دعوة الرئيس هادي لها قال الجباري: “في تلك الحالة يكون من حق الرئيس والحكومة أن يقرروا ما يريدون والوسائل، التي يمكنهم استخدامها من أجل المصلحة الوطنية العليا لليمن”.

وشارك مستشار الرئيس اليمني، اليوم الأحد، في إصدار بيان مشترك، مع وزيري الداخلية والنقل اليمنيين، طالب بإنهاء مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في التحالف العسكري ضد جماعة أنصار الله “الحوثيين”، ومطالبتها بالخروج من اليمن، وعزى ذلك إلى ما أطلق عليه “الانحراف عن الأهداف، التي جاء من أجلها التحالف”.