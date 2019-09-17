شكرا لبحثكم عن خبر عاجل :الإمارات ترسل باخرة وقود خاصة بكهرباء عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

افادت مصادر مطلعة بصول باخرة مشتقات نفطية خاصة بوقود الكهرباء من دولة الامارات العربية المتحدة وسط توقعات بوصول باخرة اخرى خلال إيام الى العاصمة عدن لحل مشكلة انعدام وقود محطات الكهرباء في المحافظات الجنوبية.

واكدت المصادر بان الدعم المقدم من دولة الامارات العربية المتحدة ياتي لحل مشكلة انعدام وقود المحطات الكهربائية في المحافظات الجنوبية نتيجة عدم قيام الحكومة بتوفير المشتقات النفطية ووقود المحطات في محافظات حضرموت الوادي والساحل وعدن ولحج وابين والضالع .

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وفي السياق ذاته رست في ميناء المكلا قبل قليل سفينة تحمل شحنة من المشتقات النفطية الخاصة بكهرباء ساحل حضرموت مقدمة من هيئة الهلال الاحمر لإماراتية.

وبحسب تصريحات لمحافظ حضرموت اللواء فرج سالمين الحسني فان الكمية تحمل نحو ١٢ طن من الوقود, خاص بكهرباء ساحل حضرموت.

وتأتي هذه الشحنة كدفعة اولى تليها شحنات اخرى دعما من دولة الامارات العربية المتحدة لاهالي ساحل حضرموت.