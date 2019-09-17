وكيل وزارة الإعلام في الجنوب: تبني الحوثي للهجمات على المملكة السعودية يكشف الدور الإيراني

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

أيمن محمد ناصر

كتب الشحات غريب

قال وكيل وزارة الإعلام في الجنوب أيمن محمد ناصر، إننا ندين الهجمات على المشتقات النفطية السعودية، والهجمات السابقة أيضا.



وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، بأن استهداف المملكة لا يمسها فقط وإنما لها آثار سلبية وتداعيات على الحرب في اليمن، فقد جعلت إيران من اليمن ميدان من الصراع مع الدول العربية.

وأشار بأن قضية تبني مليشيا الحوثي للهجمات على المملكة العربية السعودية، لا تخفي الدور الإيراني المباشر وراء الهجمات، مؤكداً بأن إيران لها بصمات واضحة في هذا الهجوم.

وحول العقوبات الأمريكية، قال بأن هناك تصعيد عالي وصل بين أمريكا وإيران، مؤكداً بأن هناك تحقيق جاد جاري، موضحاً بأن المؤشرات أكبر من مليشيا الحوثي.

وأكدّ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم قدرة الرياض على التعامل مع الاعتداءات الجبانة التي استهدفت المنشآت الحيوية للمملكة.

وقال إن الاعتداءات لا تستهدف السعودية فحسب، إنما تستهدف إمدادات النفط العالمية، وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي، وجدّد التأكيد على قدرة المملكة على التعامل مع آثار مثل هذه الاعتداءات الجبانة.

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وكان التحالف العربي قد أعلن أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الهجوم على معملي شركة أرامكو لم يكن من الأراضي اليمنية.

وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية باليمن إنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات بشأن الهجوم الأخير على أرامكو السعودية فور الانتهاء منها، وأكد المتحدث، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم الإرهابي في بقيق وخريص إيرانية.

أكد المتحدث باسم التحالف أن الدلالات الأولية للتحقيقات تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجوم أرامكو أسلحة إيرانية.

وأضاف المالكي أن الانقلابيون مستمرون باستهداف المناطق المدنية.

وأوضح ناطق التحالف أن الطائرات المسيرة الحوثية هي إيرانية الصنع من طراز أبابيل.

وتصدر تداعيات إستهداف شركة ارامكو السعودية، مباحثات وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الذي يزور القاهرة حالياً .

وقال جان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، أنه لا بد للجميع من التكاتف لوقف أي تصعيد أو توتر سياسي في المنطقة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.