Advertisements

اشتباكات عنيفة بين قيادات حوثية في محيط مطار صنعاء الدولي

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-صنعاء

قالت مصادر محلية في صنعاء إن اشتباكات عنيفة دارت بين قيادات حوثية في محيط مطار صنعاء الدولي استخدم فيها الطرفان الاسلحة المتوسطة.

Advertisements

وذكرت المصادر أن مسلحين تابعين للقياديين الحوثيين فارص الحباري واخر من حجة تبادلا اطلاق النار على خلفية صراع حول ارض تابعة لمطار صنعاء.

ورفض “الحباري” والمعين من قبل المليشيا محافظا لمحافظة ريمة الرضوخ لمطالب أبو أحمد والذي ينتمي إلى السلالة وهو ماجعل الحباري ينتفض بقبيلة أرحب ضد ابو أحمد.

وبحسب المصادر فقد حشد الحباري عدد كبير من المقاتلين من أبناء قبيلة أرحب بعد رفضه للتبعية المهينة للسلاله.

الجدير ذكره ان الحوثيين يحاولوا التخلص من الشخصيات القوية وخاصة مشايخ القبائل وهو ماجعل المليشيا تفتعل الأزمات للإيقاع بالحباري .