محلل سياسي لــ "الخليج 365" : الهجوم الإرهابي الذي استهدف «أرامكو» تصعيد إيراني واضح

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الشحات غريب

قال صالح أبوعوذل الصحافي والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة اليوم الثامن، إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف «ارامكو» مؤشر خطير، وهو تصعيد ايراني واضح.



وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، أن الحوثيون هم مجرد أدوات لتحمل المسؤولية لكن الفاعل هي طهران، وعبر اذرع غير الحوثيين.

وأشار أن على السعودية التفكير إستراتيجية جديدة تحول دون تكرار مثل هذه الهجمات الارهابية الخطيرة والتي تهدد مصالح السعودية والعالم اجمع.

وقال يجب إعادة تفعيل الجبهات والذهاب نحو تحرير ميناء الحديدة، والضغط عسكريا للحيلولة دون تكرار هذه الهجمات التي لم ينفذها مليشيات الحوثي، بل الأمر اخطر وأكبر من امكانية الحوثيين.

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كما أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم قدرة السعودية على التعامل مع هذه الاعتداءات الجبانة، إثر الهجوم على منشأتي أرامكو.

وكان قد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنّ التحقيقات في الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو في السعودية، لا تزال جارية لمعرفة الأطراف المتورطة.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية العقيد تركي المالكي، إنّ قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن متحدث التحالف العربي.

وأكد المالكي، استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التهديدات الإرهابية، للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي.

وكشفت تقارير إعلامية أن تقييم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن هجوم السبت الماضي، يُرجح أنه جرى تنفيذه بصواريخ كروز حلقت على ارتفاع مُنخفض مدعومة بطائرات بدون طيار "درونز".