قيادي بارز في الإنتقالي يعرب عن قلقه من الوضع السيئ في حضرموت

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - متابعات

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد محمد بامعلم، أن "مناطق محافظة حضرموت تعيش وضع بائس للغاية".



وكتب بامعلم، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مناطق محافظة حضرموت تعيش وضع بائس للغاية، لا كهرباء ولا ماء ولا خدمات ولا رواتب للموظفين".

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وأضاف: " الحكومة الإخونجية تبيع نفطها منذ عامين ولكن تذهب الأموال لصالح الفاسدين وحزب الإصلاح بغرض توسعة نفوذه في اليمن لهذا حان الوقت لننطلق ".

وعلى صعيد آخر، قال عضو المجلس الانتقالي الجنوبي، رمزي الشعيبي، أن ‏دولة الإمارات العربية المتحدة تبنت مسؤولية مواجهة ومحاربة الفكر المتطرف.

وأكد الشعيبي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن "الإمارات حققت نجاحا كبيرا على المستويين الإقليمي والعالمي، ما جعلها نموذجا رائدا في أعين العديد من الدول الرامية إلى وضع منظومة فكرية-عسكرية-أمنية متكاملة لمواجهة خطر الإرهاب والخطاب المتطرف".

وتابع "‏كما مكنها ذلك من أن تكون أفضل شريك إستراتيجي لمواجهة الإرهاب العالمي، ومحاربة الفكر المتشدد، فضلا عن تمكنها من تقديم نموذج إيجابي للدولة التي تدافع عن الإسلام بوجهه المعتدل، بعيدا عن التزييف، أو التمييع، أو التفسير المتشدد الذي ينبذ الآخر".