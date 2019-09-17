توزيع 1000 سلة غذائية للمتضررين في قعطبة بالضالع

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-الضالع

دشنت مؤسسة ميار للتنمية اليوم الثلاثاء بتمويل من صندوق دعم اليمن الانساني توزيع ألف سلة غذائية للاسر النازحة والفئات الاشد ضعفا الذين يعانون من ارتفاع خطر المجاعة والسكان المتضررين في مريس والمناطق الامنة في مديرية قعطبة محافظة الضالع.

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وحضر التدشين صالح الشعيبي مدير الرعاية رئيس اللجنة المجتمعية في المديرية.

وقالت منسقة المشروع في المديرية أن المؤسسة وزعت الف سلة غذائية و استهدفت 1000 ألف اسرة من مريس والمناطق الامنة في مدينة قعطبة والقرى المجاوره لها وان المشروع سيكون لمدة ستة اشهر وان السلة الغذائية مكونه من دقيق وزيت وسكر وملح وفاصوليا والذي يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي والغذائي لهذه الاسر .

وبحسب منسقة المؤسسة فان المشروع بتمويل من صندوق دعم اليمن الإنساني- وتم استهداف الفئات التي تعاني من انعدام الامن الغذائي والأشد فقرا والنازحين من الذين تنطبق عليهم معايير الاستهداف ولم يتم استهدافهم من قبل أي منظمات سابقة ولم يستلموا من منظمة الغذاء العالمي.

وأضافت بان عملية التسجيل كانت عبر لجان مجتمعية وفريق المسح والشروط المحددة من القائمين على المشروع ، وبحسب منسقة المؤسسة فان هذا المشروع يعتبر الاول للمؤسسة في محافظة الضالع وان هناك الكثير من المشاريع القادمة للمؤسسة في محافظة الضالع وتوسيع الاستهداف ليشمل استهداف الامهات الحوامل والمرضعات والنساء المعيلات والاطفال الذين يعانون من مرض سؤو التغذية.