ناشط جنوبي يتهم الإخوان بتجنيد الأطفال في شبوة

Advertisements

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

إتهم الناشط السياسي الجنوبي، وومدير مركز عدن للأبحاث في واشنطن احمد الصالح، مليشيا حزب الإصلاح، إخوان اليمن، بتجنيد الأطفال والزج بهم في معارك شبوة وأبين .

Advertisements

وقال الصالح في تغريدة له، "‏على غرار ما يفعله الحوثي في الشمال، فان الشرعية تنتهك القانون الدولي والدستور اليمني وتجند اطفال قصر وتزج بهم في محرقة المعارك جنوبا دون أي اعتبارات" .

وذكر شهود عيان، أنهم راوا أطفالاً ضمن قوات الشرعية في شبوة، فيما تناقل نشطاء أنباء عن مقتل طفل يوم أمس ضمن مواجهات عسكرية في عتق.

وتكبدت ميليشيا الإخوان في شبوة، خسائر فادحة جراء الكمائن المتواصلة التي ينصبها رجال القبائل في إطار التصعيد القبلي لإخراج الغزاة من شبوة .