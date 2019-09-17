شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع : مؤسسة ميار تدشن توزيع سلات غذائية لمن يعانون من خطر المجاعة في قعطبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365"_الضالع

دشنت مؤسسة ميار للتنمية توزيع ألف سلة غذائية للأ سر النازحة والفئات الأشد ضعفاً من يعانون خطرالمجاعة والسكان المتضررين في مريس والمناطق الامنة في مديرية قعطبه بمحافظة الضالع بتمويل من صندوق دعم اليمن الانساني ..

وقالت منسقة مؤسسة ميار في الضالع منى الحبيل ان المؤسسة وزعت ألف سلة غذائية و استهدفت 1000 ألف اسرة من مريس والمناطق الآمنة في مدينة قعطبه والقرى المجاوره لها وأن المشروع مدتة سته أشهر ِِ

واضافت منى الحبيل ان السلة الغذائية تتكون من دقيق وزيت وسكر وملح وفاصوليا حيث يهدف المشروع إلى تحسين الوضع المعيشي والغذائي لهذه الأسر

وأشارت منسقة المؤسسة انه تم استهداف الفئات التي تعاني من انعدام الامن الغذائي والأشد فقرا والنازحين من الذين تنطبق عليهم معايير الاستهداف ولم يتم استهدافهم من قبل أي منظمات سابقة وليس لديهم سلات من منظمة الغذاء العالمي.

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وأكدت منى ان عملية التسجيل كانت عبر للجان مجتمعية وفريق المسح وبشروط محددة من القائمين على المشروع ،وان المشروع يعتبر الاول للمؤسسة في محافظة الضالع وان هناك الكثير من المشاريع القادمة للمؤسسة فيها ، وكذا توسيع الاستهداف ليشمل استهداف الأمهات الحوامل والمرضعات والاطفال الذين يعانون من مرض سؤو التغذية.

وقدمت منسقة ميار الشكر لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية واللجان المجتمعية على كل الجهود التي بذلوها من أجل نجاح المشروع وتأمين وتسهيل عمل فريق المؤسسة.

حضر صالح الشعيبي مدير الرعاية رئيس الجنة المجتمعية في المديرية و الاعلامي علي عميران مدير الاعلام وعدد من قيادات واعضاء السلطة المحليه بالمديرية واللجان المجتمعية.