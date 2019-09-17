شكرا لقرائتكم خبر عن البيض… يخاطب السعودية والامارات اعقلوها وتوكلوا على الله ومن شاور ما قتل ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه نجل الرئيس الجنوبي السابق، علي سالم البيض، رسالة هامة إلى دولتي الإمارات العربية المُتحدة والمملكة العربية السعودية بخصوص آخر الأوضاع في الجنوب.

وقال هاني علي سالم البيض في معرض رسالته، بعيداً عن الدبلوماسية إلى مملكة الحزم ودار زايد الوفية ودول المنطقة الأخيار عودة دولة الجنوب العربي ستحدث فارق قوي واستثنائي في أمنكم القومي وتوازن مهم في المنطقة.

وأضاف”نحن أمام مخطط وتحدي خطير جداً للمنطقة..مؤكداً أنه من الجنوب فقط سيتم تأديب الحوثي والإخوان اعقلوها وتوكلوا ومن شاور ماقتل.