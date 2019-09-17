الاكثر مشاهدة - ورد الآن : الحوثي يوجه قبل قليل أقوى رسالة عسكرية الى السعودية ..شاهد ماورد فيها؟؟

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : الحوثي يوجه قبل قليل أقوى رسالة عسكرية الى السعودية ..شاهد ماورد فيها؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام، أن قادم العمليات الدفاعية سيكون أقسى وأشد إيلاما إذا استمر ما وصفه بالعدوان والحصار.

وأكد ناطق الحوثيين، أن السلام في المنطقة يأتي بالحوار والتفاهم بعيدا عن قعقعة السلاح وأننا نحب أن يعم الأمن والسلام ربوع الجزيرة العربية، مؤكدا أن ذلك لن يأتي بالقهر والهيمنة والتسلط من طرف على طرف.

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وقال عبد السلام في بيان، اليوم الثلاثاء، ” أصحاب الإدانات لعملية 14 سبتمبر الخاصة بالهجوم على المنشئات النفطية في السعودية، أدانوا أنفسهم وكشفوا تحيزهم”

وأشار ناطق الحوثيين:” آن الأوان لـ السعودية الإدراك أن رهانها على حماية أمريكية هو رهان خاسر”.

وأضاف بالقول: لا مصداقية للولايات المتحدة في زعمها البحث عن حل للأزمة في #اليمن