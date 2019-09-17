الاكثر مشاهدة - ورد للتو : الحوثيون يسلمون ملف اليمن لشخصية أجنبية بارزة.. والأخيرة تبدأ أول تحرك فعلي في المحافل الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : الحوثيون يسلمون ملف اليمن لشخصية أجنبية بارزة.. والأخيرة تبدأ أول تحرك فعلي في المحافل الدولية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتفعت تصريحات وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، بشأن اليمن، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبرز كمتحدث رسمي باسم اليمن، عقب تبادل السفراء بين مليشيا الحوثي وطهران. وفي التفاصيل، قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية، جواد ظريف، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره البريطاني.

وأوضحت أن الاتصال تضمن بحث آخر التطورات في العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك بحث تطورات الأوضاع في اليمن.

Advertisements

​​​​​​

وبحث ظريف مع نظيره البريطاني دومينيك راب، خلال اتصال هاتفي، تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع في اليمن.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء إن "الطرفين بحثا آخر التطورات في المنطقة وخاصة مسألة اليمن، وآخر الأوضاع حيال تنفيذ الاتفاق النووي والمسائل القنصلية بين الطرفين والعلاقات المشتركة".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية يدعم الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية ويقوم، منذ أكثر من 4 سنوات بعمليات ضد جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها لاستعادة مناطق سيطرت عليها أهمها العاصمة صنعاء.