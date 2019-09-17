الاكثر مشاهدة - عاجل : القوات السودانية تتوقف عن قتال الحوثيين.. والمجلس السيادي يلوح بسحبها من اليمن وتشكيل تحالف جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : القوات السودانية تتوقف عن قتال الحوثيين.. والمجلس السيادي يلوح بسحبها من اليمن وتشكيل تحالف جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان للجزيرة أن سحب القوات السودانية من اليمن سيتم عند الضرورة، مضيفا أن الحديث عن تشكيل تجمع إقليمي ما زال قيد البحث مع دول أخرى.

وفي لقاء مع الجزيرة سيبث لاحقا ضمن برنامج "لقاء خاص"، قال البرهان إن القوات السودانية في اليمن لا تقاتل ضد أي طرف، بل تقوم فقط بأعمال دفاعية، مؤكدا أن سحب القوات السودانية من اليمن سيتم متى استدعت الضرورة ذلك.

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وكشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي أن التجمع الإقليمي مجرد مقترح جرى بحثه في مفاوضات أجراها الرئيس الإريتري أسياس أفورقي مع المسؤولين في الحكومة السودانية خلال زيارته الرسمية الأولى بعد تشكيل الحكومة الانتقالية.

المصدر :الجزيرة