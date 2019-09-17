- 1/2
- 2/2
Advertisements
الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
تمكنت السلطات الأمنية بدعم وإسناد من مقاومة دار سعد، اليوم الثلاثاء، من إستعادة سيارة مواطن مسروقة بعد عملية بحث وتحري واسع.
وقالت مصادر محلية، أن مجموعة من البلاطجة وقطاع الطرق, اعترضوا مواطنا قبل ايام وانزلوه من سيارته (نوع سنتافي) واخذوها بالقوة الى احد المنازل .. مشيرة إلى أنه بعد عملية بحث وتحري دقيق, تم تحديد موقع السيارة ومداهمة المكان .
وأضافت المصادر، أن قائد مقاومة دار سعد، البوكري، إشتبك مع المجموعة التي لاذت بالفرار, فيما تم استعادة السيارة المسروقة, وتسليمها لصاحبها .
وكان البوكري قد اعلن قبل ايام شن حملة أمنية ضد قطاع الطرق والبلاجة, ومقلقي السكنية العامة بمديرية دار سعد, ولاقت الخطة دعم من التحالف والاجهزة الامنية, وارتياح واسع في صوف المواطنين.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر عدن .. إستعادة سيارة مسروقة في إطار حملة أمنية ضد قطاع الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.