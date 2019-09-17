عدن .. إستعادة سيارة مسروقة في إطار حملة أمنية ضد قطاع الطرق

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

تمكنت السلطات الأمنية بدعم وإسناد من مقاومة دار سعد، اليوم الثلاثاء، من إستعادة سيارة مواطن مسروقة بعد عملية بحث وتحري واسع.

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وقالت مصادر محلية، أن مجموعة من البلاطجة وقطاع الطرق, اعترضوا مواطنا قبل ايام وانزلوه من سيارته (نوع سنتافي) واخذوها بالقوة الى احد المنازل .. مشيرة إلى أنه بعد عملية بحث وتحري دقيق, تم تحديد موقع السيارة ومداهمة المكان .

وأضافت المصادر، أن قائد مقاومة دار سعد، البوكري، إشتبك مع المجموعة التي لاذت بالفرار, فيما تم استعادة السيارة المسروقة, وتسليمها لصاحبها .

وكان البوكري قد اعلن قبل ايام شن حملة أمنية ضد قطاع الطرق والبلاجة, ومقلقي السكنية العامة بمديرية دار سعد, ولاقت الخطة دعم من التحالف والاجهزة الامنية, وارتياح واسع في صوف المواطنين.