العريفي أحد أعمدة الإعلام اليمني يعاني من مرض ويحتاج لمساعدة

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365-صنعاء

يعاني الاعلامي البارز محمد العريفي احد أعمدة الاعلام اليمني ومقدم برنامج مسابقات القران الكريم في شهر رمضان من مرض ويرقد في مستشفى بالهند.



ونشر الاعلامي خليل القاهري تفصيلاً لحالته الصحية حيث قال:" الاستاذ، محمد العريفي، ذلك الذي أنار دروبنا سنوات طوال،وهو يقدم مسابقة القرآن الكريم،والبرامج الدينية والحوارات،على شاشة قناة اليمن،بنمط تقديم راق ورصين،وهو أحد أبرز وجوه الزمن الجميل الذين غدر بهم زمن الرداءة.

وأضاف:" •العريفي رفيق درب ودراسة المرحوم يحيى علاو، وعبدالغني الشميري ،وجيل علي صلاح وحسين عقبات ومها البريهي ،وغيرهم من وجوه العصر الذهبي ،،

وتابع القاهري:" يحتاج عاجلاً لإجراء عملية معقدة لاستئصال ورم في الدماغ، العريفي وجد نفسه وحيداً بعد أن خذلته الجهات الرسمية في الداخل والخارج،وهو حالياً في مدينة بنجلور بالهند،،مستسلم للقدر راضٍ به،،ومنتظر لفرج الله في أن يتمكن من إجراء العملية التي يحول دونها وضعه المادي وإمكانياته،، حيث تتطلب العملية أكثر من سبعة آلاف دولار.

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واختتم منشوره بالقور:" يها الزملاء..أيها الأحباب..،الأقدار تسري علينا جميعاً،وحكم الله ماضٍ فينا جميعاً، لعل الله يكتب من خلالكم فرجاً للأستاذ العريفي،كل بما يستطيع ،،،وحسبنا الله ونعم الوكيل.

**للتواصل مع نجل العريفي/عمار الموجود في صنعاء/ 00967-711100409

أو مع الأستاذ محمد العريفي في الهند ،،

00917406054485 أو رقم نجله عمرو المرافق له في الهند 0099606339153

أو على الواتس الخاص بالأستاذ العريفي 00967-772457070