عاجل.. سياسي سعودي يكشف مفاجآة عن عاصفة الحزم

Advertisements الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 قال المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، اليوم، إن “عاصفة الحزم في اليمن وتشكيل التحالف العربي بقيادة #السعودية مرحلة مهمة في تاريخ العمل العربي المشترك”.

Advertisements وكتب في تغريدة عبر “تويتر”: “عاصفة الحزم في اليمن وتشكيل التحالف العربي بقيادة السعودية مرحلة مهمة في تاريخ العمل العربي المشترك، وبالتالي لا شك أن هناك من يهاجمها ويحاول إجهاض هذه المرحلة المهمة لإبقاء الوضع العربي عرضة للتدخلات الخارجية التي تحاول الإستثمار في الأزمات العربية لتحقيق أهداف ومكاسب سياسية”. Advertisements

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