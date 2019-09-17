أمير سعودي يشن هجوم غير مسبوق على أردوغان عقب تصريحه عن اليمن

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

أردوغان

كتب الخليج 365-صنعاء

شن أمير سعودي هجوما عنيفاً على الرئيس التركي ارودغان على خلفية تصريحاته المثيرة للجديل يوم امس حول اليمن والهجمات الارهابية على منشأتي نفط في السعودية.



ونشر الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، صورتين على حسابه في "تويتر" أظهر فيها الفرق بين تصريحات سابقة للرئيس التركي طيب رجب أردوغان بخصوص اليمن، وبين تصريحه أمس الاثنين، في مؤتمر صحافي في أنقرة مع الرئيس الروسي والرئيس الإيراني.

وعلق الأمير بن مساعد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة"تويتر" : "في الصورة التي على اليمين تصريح في عام 2015 عن حرب اليمن.. وفي الصورة الأخرى تصريح هذا اليوم عن نفس الموضوع".

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وأضاف: "فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان: أنت كذّاب".

وأثارت تصريحات ارودغان الكثير من الجدل في الوسط الراي العام اليمني حيث عبروا عن استنكارهم لموقف اردوغان والذي من المفترض أنه يتعامل مع مليشيا الحوثي بكونه انقلاب بنفس ما تعامل مع الانقلاب في بلاده.

وأوضحوا أن هذه التصريحات تأتي في ظل تقارب ارودغان مع المحور الشيعي الايراني والروسي وهو ما يفضح ادعاءاته حول اهتمامه بالشأن الاسلامي والعربي.