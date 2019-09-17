فضل الجعدي: وفاءنا للامارات على ما قدموه وسام شرف لنا

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

الجعدي

كتب الخليج 365-عدن

أشاد فضل الجعدي القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي بدور الامارات في اليمن منذ انطلاق عاصفة الحزم وتحرير المحافظات الجنوبية.



وقال الجعدي في سلسلة تغريدات على تويتر :حين تنظرون الى علاقتنا بالأشقاء الإماراتيين بأنها عمالة و إرتزاق نعذركم وبشدة نعذركم تعرفون لماذا .. ؟ لأن هذا طبعكم وجبلتم عليه ، ليس من اليوم ولكنه منذ قيام الثورة السبتمبرية في العام 1962م وما بعدها وبكل المراحل ترعوا مع الراعي وتأكلوا مع الذئب ط حتى حين غدرتم بالوحدة .

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وأضاف عضو رئاسة المجلس الانتقالي ان الوحدة كانت بالنسبة لنا حلم و هدف و عقيدة كانت بالنسبة لكم ثروة و غنيمة لذلك نعذركم لأنكم حكمتم علينا بعين طبعكم.

وأوضح الجعدي:إذا كان الوفاء للإمارات لما قدموه ولا زالوا يقدموه بما في ذلك ارواح ودماء فلذات أكبادهم فذلك بالنسبة لنا شرف واتهامكم لنا نضعه وسام على صدر الجنوب وكل شرفاء الجنوب.

وأشار الجعدي ان الإماراتيون جاؤوا داعمين للشرعية لكنهم لم يجدوا بميدان الوغى سوى المقاومة الجنوبية التي كانت متواجدة على ارض الواقع قبل وجود التحالف بل وفي حقبة وشرعية عفاش منذ اليوم الأسود 7/7 والمقاومة الجنوبية بشقيها السلمي والمسلح موجودة على أرض الواقع فكيف تحملوا الامارات مسألة وجوده.