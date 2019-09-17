مسهور يزف بشرى إماراتية سارة لأهالي حضرموت

Advertisements الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 زف المحلل السياسي هاني مسهور، اليوم، بشرى سارة لأهالي محافظة حضرموت. Advertisements وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “تلبية لنداءات أهالي حضرموت تصل إلى ميناء المكلا الدفعة الأولى من المنحة الإماراتية للمشتقات النفطية الخاصة بقطاعي الكهرباء والصحة تنفيذاً لتوجيهات سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان”. Advertisements

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