مصدر يكشف عن نتائج تحقيقات سعودية أمريكية بشأن هجوم بقيق

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

كشف مصدر مطلع، حسبما أفادت قناة سي ان ان، عن تفاصيل تحقيقات سعودية أمريكية بشأن الهجوم الذي إستهدف معملين لشركة أرامكو في محافظة بقيق السعودية .



وبحسب المصدر، فإن تقييم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن هجوم السبت الماضي، يُرجح أنه جرى تنفيذه بصواريخ كروز حلقت على ارتفاع مُنخفض مدعومة بطائرات بدون طيار "درونز"، انطلقت من قاعدة إيرانية تقع قرب الحدود العراقية.

وذكر المصدر، الذي أطلع على التحقيقات، إن تقييم الدولتين يظهر أن هناك "احتمالية كبيرة" حول أن الصواريخ المدعومة بـ"الدرونز" تم إطلاقها من قاعدة إيرانية قرب الحدود مع العراق.

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وأضاف أن المسار كان عبر إرسال الصواريخ فوق العراق وجعلها تلتف فوق الكويت وصولا إلى منشأتي النفط السعوديتين لإخفاء مصدر إطلاقها.

وتابع المصدر بالقول إنه لا توجد أي مؤشرات على الإطلاق من شأنها الإشارة إلى أن هذه الصواريخ جاءت من جنوب المملكة العربية السعودية، خاصة اليمن.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تصر فيه ميليشيا الحوثي الإنقلابية على تحمل مسؤولية الهجوم على شركة أرامكو، قائلة إنها نفذت الضربات الجوية بواسطة 10 طائرات دون طيار.

غير أن المصدر، أكد لـCNN، إن بعض الصواريخ فشلت في إصابة أهدافها، وسقطت في الصحراء قبل وصول وجهتها، حيث حقول أرامكو في بقيق، مضيفا أن حالتها جيدة بدرجة كافية لتحديد أصلها وهويتها.

وتابع المصدر بالقول إن محققين أمريكيين خبراء في الأسلحة قد وصلوا المملكة لمساعدة المحققين العسكريين السعوديين في تحديد عدد الصواريخ التي ضربت منشأتي نفط لأرامكو، والتحقق منها لمعرفة هويتها وأصولها والتكنولوجيا المستخدمة فيها ومن يمتلكها.