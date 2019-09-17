تدشين ورشة عمل حول التحقيق في الجرائم بحق النساء والأطفال بالمكلا

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - المكـلا

دشنت اليوم بالمكلا ورشة العمل الأولى الخاصة بالتحقيق في الجرائم ضد النساء والأطفال، تنظمها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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وتهدف الورشة على مدى ثلاثة أيام الى إكساب 20 مشاركا ومشاركة، من رؤساء المحاكم ومنظمات المجتمع المدني بساحل حضرموت، الى التوعية بقضايا العنف والانتهاكات و الجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال واتفاقيات حقوق الطفل وطرق التحقيق في الجرائم اختطاف الأطفال.

وأكد رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم الجفري، أهمية الورشة التي تساهم بشكل ايجابي على عمل وأداء العاملين بالجهاز القضائي، وتسلط الضوء على القضايا التي تواكب العصر مثل الجرائم التي ترتكب ضد النساء والأطفال.

من جانبه أوضح منسق المشروع سالم العطيشي، ان المشروع يستهدف المحاكم والنيابات ومنظمات المجتمع المدني بساحل حضرموت، بعدد من الورش ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن.