- 1/2
- 2/2
Advertisements
الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - المكـلا
دشنت اليوم بالمكلا ورشة العمل الأولى الخاصة بالتحقيق في الجرائم ضد النساء والأطفال، تنظمها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتهدف الورشة على مدى ثلاثة أيام الى إكساب 20 مشاركا ومشاركة، من رؤساء المحاكم ومنظمات المجتمع المدني بساحل حضرموت، الى التوعية بقضايا العنف والانتهاكات و الجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال واتفاقيات حقوق الطفل وطرق التحقيق في الجرائم اختطاف الأطفال.
وأكد رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم الجفري، أهمية الورشة التي تساهم بشكل ايجابي على عمل وأداء العاملين بالجهاز القضائي، وتسلط الضوء على القضايا التي تواكب العصر مثل الجرائم التي ترتكب ضد النساء والأطفال.
من جانبه أوضح منسق المشروع سالم العطيشي، ان المشروع يستهدف المحاكم والنيابات ومنظمات المجتمع المدني بساحل حضرموت، بعدد من الورش ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين ورشة عمل حول التحقيق في الجرائم بحق النساء والأطفال بالمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.