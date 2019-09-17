شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظة تعز عون يهنأ خريجي دفعة( spirit smile ) من كلية طب الاسنان جامعة السعيد.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز .. وفاء المطري

هنأ وكيل محافظة تعز عبدالحكيم عون الطلبة الخريجين من جامعة السعيد قسم كلية طب الفم والاسنان لتخرجهم واستكمالهم مرحلة الجد والاجتهاد والمثابرة في سبيل التحصيل العلمي ودخولهم مرحلة جديدة مليئة وحافلة بالعمل والعطاء والبذل لخدمة انفسهم والمجتمع من حولهم ، جاء ذلك خلال احياء جامعة السعيد اليوم حفل تخرج لطلابها من الدفعة الـ3 بكالوريس طب الفم والاسنان وعددهم ( 22 )خريجا وخريجة ، والدفعة ال 1 دبلوم فني اسنان وعددهم (10 ) خريجاً وخريجة للعام 2018-2019م .

وقال الوكيل عون ان هذه المخرجات من الكوادر الطبية المؤهلة ستساهم في تلبية إحتياجات المجتمع في الجانب الطبي وبالاخص في مجال طب الفم والاسنان ، مشيداً بدور جامعة السعيد في اعادة تطبيع الحياة ومواصلتها العملية التعليمية وفتح ابوابها للطلبة في مختلف التخصصات رغم الظروف التي تمر بها المحافظة .

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من جانبه اشار أ.د آدم الشميري رئيس جامعة السعيد ان الجامعة تبذل قصار جهودها لجعل مخرجات الجامعة من الطلبة نواة تغيير وتطور وازدهار ، ونقل للطلبة الخريجين من دفعة(spirit smile) تحيات وتهاني الاستاذ الفاضل / عبدالله عبده سعيد رئيس مجلس رئاسة الجامعة بمناسبة تخرجهم ورفد المجال الطبي بهم ، وقال الشميري ان الجامعة تنظم العديد من ورش عمل في داخل وخارج الوطن للطلبة المتميزين المنتسبيين للجامعة بهدف تحفيزهم والرفع من قدراتهم وتنمية مهاراتهم ومعارفهم لمواكبة تطورات المرحلة ، كما ان الجامعة منحة مؤخراً عضوية اتحاد جامعات العالم الاسلامي الى جانب منحها مسبقاً عضوية اتحاد جامعات العالم العربي ، ليعد ذلك دليل علـّۓ انها جامعة ذات جودة تعليمية واكاديمية عالية وتسخر امكانيتها لتحقيق الريادة والتميز لتخريج طلبة علم تزخر بهم المحافظة واليمن ككل .

تخلل الحفل الذي حضره نخبة من دكاترة واطباء المحافظة واولياء امور الطلبة العديد من الفقرات الفنية وعروض خريجي الدفعة وفقرات االتكريم نالت استحسان الحضور