شكرا لقرائتكم خبر عن مباشرة من محلات الصرافة .. الريال ينهار بشكل مخيف امام الدولار ويتعدى حاجز 600 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أول تحديث لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019م. أسعار الصرف بمناطق سيطرة حكومة صنعاء. الدولار شراء 601 البيع 605 ريال. السعودي شراء 158,2 إلى 158,5 البيع 159 ريال. Advertisements أسعار الصرف بمناطق سيطرة حكومة عدن. الدولار شراء 607 إلى 609 البيع 612 إلى 614 ريال... السعودي شراء 159,2 إلى 159,5 البيع 159,8 إلى 160 ريال. هام: الأسعار غير ثابتة وتختلف كل لحظة.

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