شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث ..اندلاع مواجهات عنيفة في محيط مطار صنعاء الدولي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اليوم الثلاثاء، مواجهات مسلحة في محيط مطار صنعاء الدولي، شمال العاصمة صنعاء، استخدمت فيها مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة.
وقالت مصادر محلية أن عناصر مسلحة تابعة للقياديين الحوثيين "فارس الحباري" وآخر من حجة تبادلا إطلاق النار بسبب الصراع على أرض تابعة لمطار صنعاء الدولي .
وأضاف المصدر أن "الحباري" والمعين من قبل المليشيا محافظا لمحافظة ريمة رفض الرضوخ لمطالب أبو أحمد والذي ينتمي إلى السلالة وهو ماجعل الحباري ينتفض بقبيلة أرحب ضد ابو أحمد .
وأكدت المصادر أن الحباري قام بحشد عدد كبير من المقاتلين من أبناء قبيلة أرحب بعد رفضه للتبعية المهينة للسلاله .
الجدير ذكره ان الحوثيين يحاولوا التخلص من الشخص
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