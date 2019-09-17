شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تلقي القبض على 3 يمنيين بهذه التُهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قبضت شرطة منطقة الر?اض على 3 مق?م?ن ?من??ن تتراوح أعمار?م ب?ن العقد?ن الثاني والثالي.

وصرح المتحدث الإعلامي للشرطة المقدم شــاكر بـن سل?مان التو?جري، أن نتائج المتابعة الأمن?ة لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن القبض على ثلاثة مت?م?ن من الجنس?ة ال?من?ة ، تتراوح أعمار?م ب?ن العقد?ن الثاني والثالث ، وذلك لتوفر الدلائل على ق?ام?م بارتكاب خمس جرائم سرقة من مقار مؤسسات ومطاعم ومحلات تجار?ة بعد تكس?ر أقفال?ا الخارج?ة.



واضاف التو?جري أن ق?مة المسروقات تجاوزت مبلغ 100 ألف ر?ال, ومن خلال إجراءات الاستدلال الاول?ة المتخذة بحق?م أقروا بما نسب ال??م, وجرى إ?قاف?م واتخذت بحق?م الإجراءات النظام?ة كافة