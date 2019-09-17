الاكثر مشاهدة - عاجل : الملك سلمان يخرج عن صمته ويرد لأول مرة بقوة على القصف الحوثي الأخير ..شاهد ماذا قال؟؟

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عدن - ياسمين التهامي - أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على قدرة المملكة على التعامل مع آثار استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص . وقال في مستهل الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء السعودي ، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة , ان مثل هذه الاعتداءات الجبانة التي لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب، إنما تستهدف إمدادات النفط العالمية، وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي Advertisements ​​​​​​ كما أعرب الملك سلمان عن الشكر والتقدير لكل من عبر عن الإدانة للاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو . وكانت هجمات بطائرات مسيرة استهدفت موقع محطة بقيق، الأكبر لمعالجة النفط في السعودية، والذي تديره شركة أرامكو المملوكة للدولة، كما استهدفت حقل خريص النفطي, يوم السبت الماضي.

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