الاكثر مشاهدة - أول رد سعودي عاجل على تصريحات أردوغان المستفزة بشأن اليمن .. وأمير بارز: فخامة الرئيس أنت كذاب (شاهد)

شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد سعودي عاجل على تصريحات أردوغان المستفزة بشأن اليمن .. وأمير بارز: فخامة الرئيس أنت كذاب (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غضب سعوديين بتصريح منسوب له عن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط “أرامكو” في بقيق وخريص بالمملكة العربية السعودية، فيما اتهمه الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بـ”الكذب”، مع انتشار هاشتاغ “#اردوغان_وايران_اعداءنا” على تويتر.

وقال الرئيس التركي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين، في أنقرة، الإثنين، حول الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين، إن “علينا التمعّن بكيفية بدء الصراع في اليمن، هذا البلد دُمّر بالكامل، فمن تسبب في ذلك؟”.

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وأضاف: “بالطبع مع حدوث كل هذا الدمار، بدأ اليمنيون يتخذون استعداداتهم باستمرار، لا نتمنى رؤية مثل هذه التطورات، ولكن مع ذلك علينا التفكير بكيفية إعادة إعمار وإحياء اليمن”، وفقا لما نقلته وكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية.

من جانبه، نشر الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، عبر حسابه على تويتر، صورتين لخبرين عن أردوغان يتحدث فيهما عن حرب اليمن: الأول يعلن فيه تأييده لعملية “عاصفة الحزم” التي تقودها المملكة العربية السعودية، والثانية يدعو فيها إلى تذكر من بدأ بقصف اليمن، في تعليقه على هجوم أرامكو.

وقال عبدالرحمن بن مساعد: “في الصورة التي على اليمين تصريح في عام 2015 عن حرب اليمن، وفي الصورة الأخرى تصريح هذا اليوم عن نفس الموضوع.. فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان: أنت كذّاب”، على حد تعبيره.

وانتشر هاشتاغ "#اردوغان_وايران_اعداءنا" على تويتر في المملكة العربية السعودية والإمارات، مع آلاف التعليقات التي تنتقد تصريح الرئيس التركي عن الهجوم على منشأتي أرامكو، ونعرض فيما يلي مجموعة من التعليقات: