شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : الطيران يقصف مواقع ايرانية وقناة الحدث تنقل الحدث مباشر وهذه هي هوية الطائرات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بأن طائرات مجهولة شنت ضربات على مواقع ومراكز إيرانية في ريف البوكمال، عند الحدود السورية العراقية.بحسب قناة العربية الحدث

ولفت إلى أن هذا الاستهداف هو الثاني من نوعه في سبتمبر، بعد ضربات إسرائيلية قتلت 18 من الإيرانيين والميليشيات الموالية في البوكمال.

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كما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في وقت سابق بأن ميليشيات مدعومة من إيران، تعرضت لضربات جوية، ليل الاثنين، على الحدود بين العراق وسوريا.