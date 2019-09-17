Advertisements
الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
طالب رئيس تحرير موقع الخليج 365 الدكتور جمال محسن، اليوم، بعودة الأطراف اليمنية المتناحرة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدًا أن العودة إلى الدبلوماسية نداء تم إطلاقه مرات متعددة ولكن اصطدم بتعنت من الحوثيين والعناد هو سببه إيران.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية بقناة النيل الإخبارية، أن العودة إلى طريق المفاوضات أمر جيد لأنه لا يمكن أن تنتهي الحرب بالحرب والحل لن يتأتى إلا بوجود قوى على الأرض أن تفرض الواقع.
وأوضح أن مفاوضات السويد كانت أملاً كبيرًا لتحقيق السلام ولكن لم يتم ذلك، مشددًا على أنه يجب على المجتمع الدولي فرض عقوبات جدية ومحاكمة الأشخاص المعارضين للسلام – في إشارة لقيادات الحوثي-.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر مُحسن يُطالب بمحاكمة الأشخاص المعارضة للسلام في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.