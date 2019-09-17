مُحسن يُطالب بمحاكمة الأشخاص المعارضة للسلام في اليمن

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

طالب رئيس تحرير موقع الخليج 365 الدكتور جمال محسن، اليوم، بعودة الأطراف اليمنية المتناحرة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدًا أن العودة إلى الدبلوماسية نداء تم إطلاقه مرات متعددة ولكن اصطدم بتعنت من الحوثيين والعناد هو سببه إيران.

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وأضاف في تصريحات تلفزيونية بقناة النيل الإخبارية، أن العودة إلى طريق المفاوضات أمر جيد لأنه لا يمكن أن تنتهي الحرب بالحرب والحل لن يتأتى إلا بوجود قوى على الأرض أن تفرض الواقع.

وأوضح أن مفاوضات السويد كانت أملاً كبيرًا لتحقيق السلام ولكن لم يتم ذلك، مشددًا على أنه يجب على المجتمع الدولي فرض عقوبات جدية ومحاكمة الأشخاص المعارضين للسلام – في إشارة لقيادات الحوثي-.