شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة جدارية للتنمية والاعلام بعدن تنظم ورشة عمل خاصة بالأفلام الوثائقية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نظمت مؤسسة جدارية للتنمية والإعلام بعدن،ورشة العمل الخاصة بالأفلام الوثائقية من تاريخ 15/ سبتمبر 2019م، وبدعم من المعهد الاسكتلندي للأفلام الوثائقية.

وسيتلقى المشاركين السته في الورشة على مدى 16 يوما التدريب ما الذي يساعد في تحويل فكرة إلى قصة جيدة، واستخدام الكاميرا والصوت، وتدريس المونتاج، وتقديم الفكرة بشكل متواز بواسطة 3 مدربين لمدة 3 دقائق وتقديم فردي × 6 مشاركين، والبحث والكاميرا والصوت، والتصوير، واستخدام الصوت والموسيقى والترجمة.

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وفي تصريح لوسائل الإعلام، قال رئيس مؤسسة جدارية للتنمية والإعلام بعدن، ياسر عبدالباقي: "هي ورشة تدريبية لصناعه أفلام وثائقية قصيرة من خلال اكتشاف ومعرفة كيفية استخدام الواقع لرواية قصص لأفلام قصيرة، حيث سيعمل المتدربين السته على انتاج فيلمين قصيرين كفريق واحد، وكجزء من ورشة العمل".. كما سيتم تقديم ورشة العمل من قبل (3) صانعي أفلام مستقلين ومحترفين اجانب.

وأضاف قائلا: هناك مخرجات ويعتبر هذا التدريب في مجال العمل الوثائقي، وسيمكن هذا التدريب من القيام بفهم كيفية العمل ضمن فريق، وتطوير فهم جيد لمفهوم العمل الوثائقي الإبداعي، وكذلك تطوير فكرة معينة على هيئة فلم إبداعي، وتعلم الطريقة الملائمة لعمل الفلم، وأيضا العمل مع شخصيات، وتطوير مهارات وتقنيات المقابلات، إلى جانب تصوير اللقطات المناسبة لتكوين تسلسل معين، وتسجيل الصوت، والتواصل ومونتاج الفيلم الخاص ، وتشكيل فلم النهائي على هيئة قصة ذات أبعاد درامية وعاطفية،

وأضاف: أن هذا النشاط يستمر لأكثر من سته اشهر يتخلله العديد من البرنامج والأنشطة في مجال التصوير والإخراج والمونتاج وصناعه الفكرة وعروض الأفلام الوثائقية وذلك بدعم من المعهد الاسكتلندي للأفلام الوثائقية.