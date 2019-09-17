شكرا لقرائتكم خبر عن بن فريد لماذا تجمع كل قوى الشمال على الوحدة، فيما العكس في الجنوب والمودع يرد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد السياسي اليمني “عبدالناصر المودع” على القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي “احمد عمر بن فريد”.

وقال المودع في تغريدة على موقع “تويتر”: ” اليمنيون يرفضون أن تمزق بلدهم الجمهورية اليمنية ,أما الوحدة فقد تمت بشكل سلمي في 1990، واصبحت حقيقة يقر بها العالم.

وعبر المودع في رده على بن فريد بالقول: ولو لم يكن هناك ارهاب من قبلكم لتم حشد ملايين حقيقية في عدن ضد الانفصال.

وكان “بن فريد” قال في تغريدة متسائلا: “لماذا تجمع كل قوى الشمال على الوحدة، فيما العكس في الجنوب ؟!