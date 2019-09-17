تسجيل حالتي انتحار جديدة في إب وسط اليمن

أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بتسجيل حالتي انتحار خلال الساعات الماضية، في ظل اتساع الظاهرة في المحافظة الخاضعة للحوثيين.
وقالت مصادر محلية، في مديرية يريم، لمراسل "يمن شباب نت"، إن امرأة تدعى( م ع س) أقدمت على الانتحار في مديرية يريم، شمال إب.
وأضافت المصادر أن المرأة رمت بنفسها من الدور الرابع للمنزل وسط صدمة وفاجعة للمجتمع المحلي، دون معرفة الأسباب.
وفي مديرية السياني، جنوب إب، انتحر المواطن "ع أ م ع" ـ 55 عام ـ شنقا في قرية المحاسن بعزلة الأزارق.
وتشير المصادر إلى أن الأوضاع المعيشية الصعبة قد تكون هي الدافع الرئيسي للجريمة.
وارتفعت معدلات حالات الانتحار في المحافظة التي شهدت خلال سنوات الحرب، حالات مماثلة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشها الأهالي، خلفت كثير من العقد والأمراض النفسية والعصبية.
وشهدت محافظة إب، عشرات حالات الانتحار ومحاولات الانتحار، في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي يعانيه المواطنين جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية في البلاد منذ أكثر من أربع سنوات، بالتزامن مع مئات جرائم القتل التي تشهدها المحافظة المضطربة أمنياً والخاضعة لسلطات الانقلابيين.
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