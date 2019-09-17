إب.. وفاة شخص بعد أيام من إحراقه من قبل زوجته

توفي أمس الاثنين، مواطن في محافظة إب، وسط اليمن، متأثراً بإصابته بحروق نتيجة إضرام النار في جسده من قبل زوجته الأسبوع الفائت.

وقالت مصادر طبية إن المواطن " هزاع عبدالله فرحان" ـ من أهالي منطقة السارة بالعدين ـ توفي أمس في قسم الحروق بمستشفى جبلة بعد أيام حرق زوجته له.



وكان "هزاع" تعرض لحريق في أجزاء مختلفة من جسده، بعد ان أغلقت زوجته عليه "حمام المنزل" وأضرمت النار في جسده، على اثر خلافات أسرية .



وبعد اشتعال النار في جسد "هزاع"، تمكن لاحقاً من كسر الباب والخروج، ونقل على اثرها إلى قسم الحروق في مستشفى جبلة، وفق المصادر.



وتشهد محافظة إب الخاضعة للانقلابيين، جرائم أسرية مختلفة، نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة والحالة النفسية التي وصل اليها المواطنين في فترة الحرب التي تشهدها البلد منذ خمس سنوات.

