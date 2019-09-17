شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن: تصريح ناري لـ الرئيس التركي يصدم المهفوف السعودي والتحالف بهذاء القرار.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - خرج الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، بتصريح صادم للحكومة الشرعية والتحالف العربي ولليمنيين الذين يعانون من انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

التصريح الذي يعتبر ضمنيا تبني للمواقف الحوثية، جاء في مؤتمر صحافي في أنقرة مع الرئيس الروسي والرئيس الإيراني، وذلك تعليقا على الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وفقا لمتابعة "المشهد الخليجي".

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وقال الرئيس التركي: "يجب أن تبدأ اليمن في إعادة بناء الدولة بأسرع ما يمكن، فهي غير قادرة على الوقوف على أقدامها​​​".. داعيا بقوله: "لنتذكر من كان أول من قصف اليمن؟ وسوف نرى من أين بدأت الكارثة".

ورأى مراقبون بأن الرئيس التركي يشير في تصريحه هنا إلى السعودية وأن عليها أن تتحمل النتائج طالما بدأت بقصف اليمن، متناسيا في الوقت ذاته أن التحالف لبى دعوة الحكومة الشرعية ضد انقلاب مليشيا الحوثي.

وتسألوا في حديث مع "المشهد الخليجي" عن ماهية هذا التصريح والذي لا يخرج عن مضمون واحد وهو الاعتراف بمليشيا الحوثي الانقلابية كسلطة شرعية لليمن في موقف ابتزازي غير مسبوق.