شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن طلب سعودي عاجل وخطير صعق القيادات الاماراتية لأنه طلب يستحيل تحقيقه وتعجز الامارات عن تنفيذه كل العجز لأنه سيلغي دولة الامارات من خارطة العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال الضابط السعودي المتقاعد سلطان الطيار، إن بإمكان الإمارات أيضا إرسال نفس الطائرات المسيرة إلى الجزر الإماراتية المحتلة، أو حتى الرد على تفجير ناقلات الفجيرة.

وأضاف "الطيار" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" ردا على ضاحي خلفان: "للأمانة رغم اختلافي معك إلا انك صريح هنا وعكست فعلا العلاقة الحقيقية حينما تحدثت عن واجب السعودية فقط ونسيت أنكم تقولون أنكم في تحالف استراتيجي معها فعلا لن يواجه الخطر غير السعودية".

جديد الحدث أونلاين:

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جاء ذلك ردا على الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، الذي اتهم الحشد الشعبي العراقي بالوقوف وراء مهاجمة آبار النفط في المملكة العربية السعودية وطالب السعودية بمهاجمة الحشد الشعبي العراقي.

وقال "خلفان" في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "عندما يهاجم حشد سليماني في العراق آبار في المملكة العربية السعودية عندها تدرك الى أي مدى اصبحت العراق مستعمرة من خلالها ينفذ الاعداء الى قلب الأمة".

ودعا "المسؤول الإماراتي" المملكة العربية السعودية، إلى مهاجمة معسكرات الحشد الشعبي العراقي بالطائرات المسيرة، مستغربا لماذا الإنتظار!.