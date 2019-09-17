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"العميد راشد الغفلي" يتكفل بعلاج أسرة أصيبت في أحداث عدن

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب

متابعات_الخليج 365

‏تكفل قائد تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد راشد الغفلي، بعلاج أسرة أصيبت في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مديرية دار سعد، بالعاصمة المؤقتة عدن، في الأسبوع الماضي.

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وقال مدير العلاقات العامة لألوية الدعم والإسناد وضاح قاسم: "بتوجيهات من قائد التحالف العربي أبو محمد قام، برفقة القائد محمد البوكري، ويونس البكري بزيارة الأسرة المصابة التي تتكون من الأب ونجلته واللذان يرقدان في مستشفى أطباء بلا حدود، للاطمئنان على حالتهم الصحية ومستوى الرعاية التي تقدم لهم".

 

وأضاف قاسم، أن قائد التحالف العربي يبدي اهتماماً خاصاً بمتابعة الجرحى، وتكفل بالعلاج الكامل لهذه الأسرة.

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