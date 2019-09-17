شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طول مراوغة...أرودغان يخرج عن صمته ويعلن موقفه "صراحه" من السعودية وانقلاب الحوثيين في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد طول مراوغة تجلت حقيقة الرئيس التركي جلية للعيان وهو يرى أن قصف الحوثيين للمنشآت السعودية مجرد دفاعا عن النفس بطريقة غير مباشرة متناسيا بذات الوقت الانقلاب الذي قادته الجماعات المتمردة من ايران وما الحقتها من ضرر بالغ بدء من الانسان اليمني وصولا إلى تاريخه وهويته وحضارته ..

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في معرض تعليقه على الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، الإثنين، إلى تذكر من الذي شن الحملة العسكرية في اليمن.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي، عقب قمة الدول الضامنة لصيغة أستانا (روسيا، تركيا، إيران)، في أنقرة: "يجب أن تبدأ اليمن في إعادة البناء (الدولة) بأسرع ما يمكن، فهي غير قادرة على الوقوف على أقدامها​​​. ما الذي يمكن أن تفعله الدول المتقدمة لليمن وسوريا؟ والكارثة الموجودة في فلسطين، ولكن للأسف، يحارب المسلمون الآن المسلمين. لنتذكر من كان أول من قصف اليمن؟ وسوف نرى من أين بدأت (الكارثة)".

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وتبنت جماعة ايران (الحوثيين)، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

وتقع بقيق على بعد حوالي 75 كيلومترا جنوب مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية؛ وتُعد من المدن الهامة بالمنطقة، لوجود الموقع الرئيسي لأعمال شركة "أرامكو"، وتضمّ أحد أكبر معامل تكرير النفط في العالم.

ومنذ 26 مارس 2015، تقود المملكة العربية السعودية تحالفا عسكريا لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة المسلحين الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء.