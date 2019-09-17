شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو: بلقيس فتحي تظهر بشكل صادم.. ماذا فعلت وشبهت بالمومياء؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت الفنانة اليمنية بلقيس متابعيها بالظهور بإطلالة صادمة. وجاء هذا بعدما نشرت على حسابها على “سناب شات” فيديو التقطته أثناء تطبيقها قناعاً للعناية بوجهها. وظهرت في المقطع المصور وهي تغطي بشرتها بقناع ترطيب. ومازحت من خلاله متابعيها محاولة اخافتهم.

واشارت إلى أن القناع بعمل على ترطيب البشرة ووعدت الجميع بمعرفة سبب قيامها بتصوير بعض الفيديوهات مؤخراً بعد أيام قليلة.

وأحدث المقطع ضجة كبيرة في أوساط متابعيها حيث حقق أكثر من 54 ألف مشاهدة في مدة قصيرة.

واعتبر بعض الرواد أنها تقوم بذلك لكي ينسى الجميع تعليقها المثير للجدل على قضية الفتاة الفلسطينية إسراء غريب. كما لفت آخرون إلى أنها تشبه المومياء فيما دافع غيرهم عنها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو: بلقيس فتحي تظهر بشكل صادم.. ماذا فعلت وشبهت بالمومياء؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.