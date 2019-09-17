الاكثر مشاهدة - من جديد .. ترامب يلوح: ليس لدينا ذخيرة..!

شكرا لقرائتكم خبر عن من جديد .. ترامب يلوح: ليس لدينا ذخيرة..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة عانت نقصا حادا في الذخيرة في بداية ولايته عام 2017.

وذكر ترامب في كلمة ألقاها أمام تجمع لأنصاره في ولاية نيو ميكسيكو، ثم للصحفيين في البيت الأبيض أمس الاثنين، أنه بعد أسابع قليلة على توليه الرئاسة، قال له وزير الدفاع آنذاك جيمس ماتيس: "سيدي، لا نملك إلا القليل جدا من الذخيرة".

​​​​

Advertisements

وحسب ترامب، فإن "هذا الكلام جاء في وقت كان من المحتمل أن يقع فيه نزاع بيننا وبين دول لن أذكر اسمها"، حيث قال له ماتيس: "إذا أمكن الأمر، أجلوا هذا النزاع لأن مخزوننا من الذخيرة شحيح جدا".

ووصف ترامب هذا الوضع بالفظيع، وأضاف: "يجب ألا يسمع أي رئيس أمريكي هذه الكلمات أبدا.. لا أريد أن أعيش مثل هذا الوضع أبدا".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الوضع في مطلع العام 2017 شارف على انعدام الذخائر، وقال: "كان هناك قليل جدا من الذخيرة، ويمكن استخدام عبارة أقوى، لكني لا أريد أن أقول "لم تكن لدينا ذخيرة"، غير أن الوضع كان قريبا من ذلك".

وقال ترامب إنه يتوفر لدى الولايات المتحدة الآن "عدد أكبر من الذخائر والصواريخ والدبابات والمقاتلات النفاثة"، وقال: "عندما أتيت البيت الأبيض، لم تكن 50% من مقاتلاتنا قادرة على التحليق.. كانت في حالة سيئة. والآن لدينا أحسن مقاتلات في العالم، والجميع يريدون شراءها".

واستدرك ترامب قائلا إنه لا يريد ألقاء اللوم على أحد في ذلك، لكنه أضاف في الوقت نفسه، أنه ورث هذا الوضع من إدارة سلفه باراك أوباما، "بل وحتى من الإدارة التي سبقته" في إشارة إلى الرئيس الـ43 للولايات المتحدة جورج بوش الابن.

وتأتي تصريحات ترامب وسط استعدادات الطبقة السياسية الأمريكية لانتخابات الرئاسة عام 2020، التي سيسعى من خلالها ترامب للاحتفاظ بمنصبه لولاية جديدة في وجه منافسين من كلا المعسكرين الديمقراطي والجمهوري.

المصدر: "تاس"