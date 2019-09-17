الاكثر مشاهدة - شاهد كيف نطق ‘‘بوتين’’ الآيات القرآنية عند حديثه عن اليمن وأضحك الحاضرين وهكذا تفاعل أردوغان(فيديو+صورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف نطق ‘‘بوتين’’ الآيات القرآنية عند حديثه عن اليمن وأضحك الحاضرين وهكذا تفاعل أردوغان(فيديو+صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قابل الحاضرون في المؤتمر الصحفي عقب القمة الثلاثية الروسية التركية الإيرانية، استشهاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال كلمته بآيات من القرآن الكريم، بابتسامات دافئة.

وجاء رد الرئيس الروسي على سؤال حول الطريقة التي يمكن لروسيا أن تساعد بها السعودية، بعد الهجمات التي تعرضت لها شركة "أرامكو"، باستشهاد بالقرآن الكريم "الذي يدعو إلى الدفاع عن النفس وعدم الاعتداء"، في إشارة منه إلى آية: "وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ".

​​​​

Advertisements

واستشهد الرئيس الروسي بآيات أخرى من القرآن الكريم في معرض حديثه عن الأزمة بين اليمن والسعودية، وضرورة تنظيم الحوار بين الأطراف المتنازعة، قائلا إن ما يجري في اليمن كارثة إنسانية لا ينبغي أن تحل إلا بالحوار: "هنا أريد أن أتذكر بعض الآيات من الذكر الحكيم"، مشيرا إلى الآية القرآنية: "واعتصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا".