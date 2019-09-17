الاكثر مشاهدة - هل هي زلة لسان؟ : الرئيس الإيراني يفضح الحوثيين ويكشف عن أعمالهم القذرة في المنطقة لتنفيذ المخطط الفارسي.. شاهد ماذا قال؟

شكرا لقرائتكم خبر عن هل هي زلة لسان؟ : الرئيس الإيراني يفضح الحوثيين ويكشف عن أعمالهم القذرة في المنطقة لتنفيذ المخطط الفارسي.. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأن اليمن يتعرض للقصف يوميا، وأن الشعب اليمني يدافع عن نفسه، وذلك تعليقا على استهداف منشآت نفطية لـ "أرامكو" في السعودية.

وقال روحاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، في أنقرة، اليوم الاثنين، ردا على سؤال بشأن تعرض منشآت نفطية سعودية للقصف: "أما بخصوص هذه المسألة، فبدأ الحديث حول كيف سيؤثر ذلك على السوق النفطية. وأود أن ألفت الانتباه إلى مسائل الأمن".

​​​​

Advertisements

وتابع قائلا، إن "اليمن يتعرض للقصف يوميا ويقتل الأبرياء في هذا البلد. ولذلك اضطر الشعب اليمني للرد"، مشيرا إلى أن هناك تدفقا من الأسلحة على السعودية، والتي تستخدم ضد الشعب اليمني.

وأضاف أن "ما يقوم به الشعب اليمني هو دفاع عن النفس".

وأشار إلى أن الطريق الأساسي لتسوية القضية اليمنية هو الحل السياسي والدبلوماسي. ورجح أن عملية أستانا الخاصة بالتسوية السورية قد تكون نموذجا للتسوية في اليمن.

وأضاف: "يمكن لدول المنطقة أن تحاول إعادة السلام والاستقرار إلى اليمن. وعندما يعود الأمن إلى اليمن، سيكون إنتاج النفط في المنطقة آمنا".

المصدر: وكالات