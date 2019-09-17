الاكثر مشاهدة - أقوى رد سعودي على إهانة ترامب وعجرفته: قادرون على حماية أراضينا وشعبنا ولدينا البديل عنكم (بيان رسمي)

شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى رد سعودي على إهانة ترامب وعجرفته: قادرون على حماية أراضينا وشعبنا ولدينا البديل عنكم (بيان رسمي) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا حول الاعتداء التخريبي غير المسبوق الذي تعرضت له منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة.

وأكدت إن التحقيقات الأولية أسفرت أنه استخدم في الهجمات أسلحة إيرانية والعمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات، وعبرت المملكة عن إدانتها لهذا الاعتداء الجسيم الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، مؤكدة أن الهدف من هذا الهجوم موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية.



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وقالت إن الهجوم هو امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لأرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية.

وأعربت المملكة عن تقديرها لكافة الأطراف الإقليمية والدولية التي عبرت عن شجبها واستنكارها لهذا الهجوم ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي.

وستقوم المملكة بدعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات وستتخذ كافة الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات، بما يكفل آمنها واستقرارها.

وأكدت المملكة بشدة أنها قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة عن تلك الاعتداءات.

