شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن نجل المخلوع يفجر مفاجأة: أنا وشقيقي من طلاب ابن باز وابن عثيمين .. وهذه حقيقة المهدي الذي قتلوا صدام بسببه وهذا ما يريدونه في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - في تدويناته المثيرة للجدل قال سيف الإسلام نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي الذي أطاحت به الثورة الليبية وقتل على يد ثوار ليبيا إنه من تلامذة الشيخ ابن عثيمين، والمفتي السابق للسعودية الشيخ عبد العزيز بن باز.

وكتب سيف القذافي على حساب منسوب له على تويتر : " أنا وأخي الساعدي من طلاب الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله".

كما غرد في تدويناته عن المهدي المنتظر قائلا : جميع أحاديث المهدي المنتظر هي أحاديث ضعيفة وأتحدى أحد أن يأتيني بحديث صحيح.

وتابع : لعن الله المهدي المنتظر ومن بشر به وغش الناس بالأحاديث الضعيفة حوله.. فكل ما يجري بمنطقتنا هو سببها فالشيعة يسفكون الدماء ويخربون البلاد حتى يهيئوا ويوطئوا له.

وأوضح سيف القذافي أن الإيرانيين كانوا يلقون باللوم على صدام حسين وإسرائيل في إشعال الحروب في الشرق الأوسط، صدام سقط وقتلوه وإسرائيل لا وجود لها في اليمن والعراق فما هو مبررهم إلا أنه الحقد الطائفي.

يذكر أن سيف القذافي كان قد كتب في عدة تدوينات سابقة عن قبيلة القذاذفة وأنها تنتمي إلى قبيلة عنزة الوائلية أي إننا أبناء عمومة مع حكام الخليج باستثناء قطر وقد هاجرت قبيلة القذاذفة في القرن الخامس الهجري إلى ليبيا.

وأضاف : كما يتواجد في الشرق الليبي بعض القبائل التي تنتمي إلى قبائل الجزيرة العربية كما هو حال قبيلة المناصير الذين ينتمون إلى قبيلة شمر وقبيلة الجوازي الذين ينتمون إلى قبيلة بني هلال.

وفي حديثه عن عامة الشعب الليبي يقول : " أما غالبية الشعب الليبي فهم ليسوا عرب بل بربر وأتراك وشركس ويونانيين وطليان وتبو، حيث يشكل العرب أقل من 30% من الليبيين".

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