جريمة شنيعة داخل بقالة في السعودية .. وكاميرا المراقبة تفضح الفاعل (فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أظهر مقطع فيديو سجلته كاميرات مراقبة، حادثة اعتداء شخص على مواطن سعودي بطعنه بآلة حادة داخل بقالة في سكاكا.



وتعرض المواطن لإصابة بسيطة، وتلقى العلاج اللازم في المستشفى وحالته مستقرة.



وتمكنت الجهات الأمنية من إيقاف الجاني الذي يبلغ من العمر 42 عاماً وتبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

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