مراسلنا.. سلطات مأرب تفرج عن الناشط حافظ مطير بضمانة

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

أفاد مراسلنا في مأرب، أن السلطات في محافظة مأرب شمالي اليمن، أفرجت عن الناشط الحقوقي حافظ مطير وذلك بالضمان الحضوري.



وبحسب مراسلنا، فإن ذلك يأتي بعد يوم واحد على مطالبة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، السلطات المحلية بمأرب بسرعة الإفراج عن الناشط مطير، ووصفت طريقة اعتقاله بـ"الفجة وغير القانونية".

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من جانبها، قالت اللجنة في مذكرة رسمية بعثت بها إلى محافظة مأرب، اللواء سلطان العرادة، إنها "تقوم بالتحقيق في واقعة اعتقال الإعلامي حافظ مطير، والذي تم اعتقاله بطريقة فجة وغير قانونية، من منزله من قبل مجموعة من أفراد قوات الأمن الخاصة، بمحافظة مأرب بتاريخ 20/ 8/ 2019.

مشيرة إلى أنه تم إبلاغ اللجنة بأن النيابة قد أصدرت قراراً بالإفراج عنه، غير أن الجهات الأمنية ترفض الإفراج عنه لأسباب تتعلق بنشاطه الإعلامي.

ودعت اللجنة، محافظ مأرب إلى موافاتها بكافة المعلومات عن عملية اعتقال الناشط حافظ مطير، كما طالبته "بالتوجيه إلى من يلزم بسرعة الإفراج عن مطير".

وفي 20 أغسطس الماضي، قامت عناصر تابعة لأمن محافظة مأرب باقتحام منزل الناشط حافظ مطير، واقتادته إلى مكان مجهول، على خلفية منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".