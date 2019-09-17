شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد عبدالله محمود يعلق على حكم حبسه عامين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، في بيان صادر عن مكتب المحامي المصري شعبان سعيد، وكيله في قضيته مع زوجته السابقة الفنانة السورية سارة نخلة، أنه لم يتم القبض عليه لتنفيذ حكم حبسه عامين طبقًا لحكم المحكمة الذي صدر قبل يومين لصالح زوجته السابقة.

وأوضح أحمد عبدالله محمود، في البيان أن الحكم لا يُعد نهائيًّا بل قابل للاستئناف والتخفيف، لافتًا إلى أن مكتب المحاماة سيتقدم بعريضة استئنافية على الحكم الأسبوع المقبل، معربًا عن أمله في أن يأخذ القانون مجراه ويتم إلغاء الحكم.

وأعلن شعبان سعيد، المنوط بالدفاع عن الفنان المصري في تصريح أن الحكم الصادر من محكمة جنح أكتوبر لا يتضمن ضبط وإحضار لموكله أحمد عبدالله محمود، ولكنه أيدّ الحبس القابل للاستئناف.

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وأضاف عاصم قنديل، أن المحكمة استمعت إلى الشاهدين اللذين أحضرهما الفنان المصري، وهما محمد هاني أحمد أبو العنين ويعمل مساعد مخرج، ومحمود حسين كامل ويعمل موزعًا موسيقيًّا، واتضح للمحكمة أنهما لم يشاهدا الفنان المصري يسلم مبلغ ”إيصال أمانة“ وقيمته 250 ألف جنيه (15 ألف دولار).

وأشار المحامي إلى أن الفنان أحمد عبد الله كان دفع بالتزوير في توقيعه على إيصال الأمانة، موضحًا أن تقرير مصلحة الطب الشرعي كشف عن صحة توقيعه على الإيصال.

يذكر أن والدة الفنان المصري اتهمت سارة نخلة، سابقًا بالاعتداء عليها أثناء ذهابها لإحضار بعض الأوراق الخاصة بنجلها من منزله، إلا أن القضاء المصري أصدر حكمًا ببراءة سارة من تهمة الضرب والاعتداء في القضية، لتقوم الوالدة بالاستئناف على الحكم الذي تحدد له جلسة الـ 27 من فبراير المقبل.