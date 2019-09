لماذا قررت إيران التصعيد في هذا التوقيت.. وضاح خنفر يجيب!

عدن - ياسمين التهامي - اعتبر رئيس "منتدى الشرق"، "وضاح خنفر"، أن طهران التي تتهمها واشنطن بتنفيذ هجمات على منشأتين بشركة "أرامكو" السعودية، نهاية الأسبوع، اختارت التصعيد بشراسة في الوقت الحالي، قبل لقاء محتمل بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، والإيراني "حسن روحاني"؛ لكي تمتلك وزنا تفاوضيا أكبر.

ورأى "خنفر" في تغريدة نشرها على حسابه على "تويتر" أن "ترامب" أقال مستشاره لشؤون الأمن القومي، "جون بولتون" (المعارض القوي لإيران) من أجل لقاء "روحاني" المحتمل عقده خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن اللقاء لن يحدث الآن، لكنه سيجري في وقت لاحق، تكون طهران فيه أفضل حالا وأقوى نفوذا.

وأمس الأحد، عقبت مستشارة البيت الأبيض "كيليان كونواي" لبرنامج "فوكس نيوز صنداي"، على سؤال حول تغير موقف "ترامب" من الجلوس مع "روحاني" بعد الهجمات التي استهدفت شركة "أرامكو" السعودية، قائلة: "الرئيس يبحث دائما خياراته".

واعتبرت وسائل إعلام أمريكية إجابة "كونواي" أن البيت الأبيض ترك الباب مفتوحا أمام عقد اللقاء بين الزعيمين الأمريكي والإيراني.

والسبت، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، "مايك بومبيو" إيران بالوقوف وراء الهجوم على "أرامكو"، مستبعدا انطلاق الهجمات من اليمن، وقال إن طهران تقوم بدبلوماسية كاذبة.

وقال "بومبيو على "تويتر": "طهران وراء نحو 100 هجوم تعرضت لها السعودية في حين يتظاهر روحاني وظريف بانخراطهما في الدبلوماسية"، مشيرا إلى رئيس إيران ووزير خارجيتها.

Tehran is behind nearly 100 attacks on Saudi Arabia while Rouhani and Zarif pretend to engage in diplomacy. Amid all the calls for de-escalation, Iran has now launched an unprecedented attack on the world’s energy supply. There is no evidence the attacks came from Yemen.— Secretary Pompeo (@SecPompeo)