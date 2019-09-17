شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار مرض خطير للغاية يقتل شخص كل ثلاث ثواني...تعرف أعراضه وأسباب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشار مرض خطير للغاية يقتل شخص كل ثلاث ثواني...تعرف أعراضه وأسباب

حذر الأطباء من مرض مميت يصيب البشر يسمى مرض «الانتان» وينتج عن تعفن الدم بسبب التلوث.

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ويؤدي المرض إلى وفاة مريض حول العالم، كل 3 ثوانى، نتيجة تعفن الدم، لذا يؤكد الأطباء على أهمية اكتشاف المرض مبكرا.

ومن أعراض المرض، عدم التركيز، وارتفاع الحرارة، ورشح، وعدم الاستجابة للأدوية، والشعور بالألم وبتكسير فى العضلات، ونقص فى كمية البول مع تغير لونه، والتوهان، وظهور بقع حمراء بالجسم.

وهذا المرض يعد من الأمراض المعدية، التي يمكن أن تصيب أي شخص وهو أكثر شيوعا وأشد خطورة لدى البالغين، والنساء الحوامل، والأطفال، والأشخاص الذين لديهم حالات مزمنة، مثل مرض السكري، أو أمراض الكلى، أو الرئة، أو السرطان، ومن يعانون من نقص المناعة.