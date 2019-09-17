Advertisements الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 قصفت مدفعية الجيش الوطني ، الإثنين، مواقع لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

واستهدف القصف، مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية الإرهابية، شرقي مديرية حيران، وفق ما أورد موقع "سبتبمر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية. Advertisements وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية، وتدمير آليات قتالية تابعة لها. بالتزامن قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي، في المنطقة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصف مدفعي يستهدف مواقع مليشيا الحوثي في حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.