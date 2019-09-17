أنور قرقاش: هجوم "أرامكو" الإرهابي بالسعودية تصعيد خطير

Advertisements الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 قرقاش اعتبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الهجوم الإرهابي غير المسبوق على منشآت "أرامكو" بالسعودية تصعيدا خطيرا في حد ذاته.

Advertisements ورفض تبرير هجوم "أرامكو" الإرهابي بأنه من باب تطورات حرب اليمن. وقال قرقاش، في تغريدة له: "تبرير الهجوم الإرهابي غير المسبوق على منشآت أرامكو من باب تطورات حرب اليمن مرفوض تماما، فالهجوم على السعودية تصعيد خطير في حد ذاته، والموقع الصحيح لكل دولة عربية وكل دولة مسؤولة في المجتمع الدولي يجب أن يكون مع السعودية ومع استقرار المنطقة وأمنها". Advertisements

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